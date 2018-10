Jury verkündet Nobelpreisträger in Chemie

Stockholm In Stockholm wird heute verkündet, wer in diesem Jahr den Nobelpreis für Chemie bekommt. In den vergangenen Tagen hatten die Jurys in der schwedischen Hauptstadt bereits die Geheimnisse um die Nobelpreise für Medizin und Physik gelüftet. Der US-Amerikaner James Allison und der Japaner Tasuku Honjo erhielten die Medizin-Auszeichnung für die Entwicklung von Immuntherapien gegen Krebs. Drei Laser-Experten bekamen den Physik-Preis für die Entwicklung hochpräziser Werkzeuge aus Licht. Die Träger des Friedensnobelpreises werden am Freitag in Oslo bekanntgegeben.

