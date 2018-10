Friedensnobelpreis: Preisträger wird in Oslo verkündet

Am Freitag wird in Oslo verkündet, wer den 99. Friedensnobelpreis bekommt. Um 11 Uhr wird dann bekanntgegeben, wer sich nach Ansicht des Komitees im vergangenen Jahr in besonderer Weise für den Frieden in der Welt eingesetzt hat.Seit 1901 wird der Friedensnobelpreis – anders als die anderen...