Banksy-Bild schreddert sich nach Millionen-Gebot bei Sotheby‘s selbst

Als am Freitagabend im Londoner Auktionshaus Sotheby’s der Zuschlag für das berühmte Banksy-Werk „Girl with Balloon“ fiel, wanderte das Kunstwerk nicht nur für 1,04 Millionen Pfund (1,18 Mio. Euro) in die Hände des Käufers – sondern kurz darauf auch direkt in die Mülltonne. Ein Schredder war im...