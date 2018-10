Flughafen München: Wieder Sicherheitspanne – Mann in Gewahrsam

Déjà-vu-Erlebnis am Münchner Flughafen: Zum dritten Mal innerhalb weniger Monate ist an dem Airport ein Mensch unberechtigt in einen Sicherheitsbereich gelangt. Die Abfertigung am Terminal 2 musste am Mittwochabend erneut zwischenzeitlich gestoppt werden. Etwa nach einer halben Stunde gab die...