Neunjähriger stirbt bei Unfall mit Müllwagen im Saarland

Bei einem Unfall mit einem Müllwagen in Friedrichsthal ist am Donnerstagmorgen laut Medienberichten ein neunjähriger Junge ums Leben gekommen. Er sei am Unfallort gestorben.Wie die „Saarbrücker Zeitung“ berichtet, war das Kind gegen 8 Uhr unter die Räder des Müllautos geraten und tödlich verletzt...