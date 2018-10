Geiselnahme am Kölner Hauptbahnhof: Polizei schließt Terroranschlag nicht aus

Nach der Geiselnahme am Hauptbahnhof in Köln schließt die Polizei einen Terroranschlag nicht aus. „Wir ermitteln in alle Richtungen“, sagte eine Polizeisprecherin am Montagabend in Köln.Die Polizei hatte am Montagmittag nach stundenlanger Anspannung eine Frau aus der Gewalt des Geiselnehmers...