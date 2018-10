Chemnitz: Schon wieder ausländisches Restaurant angegriffen

Es ist der dritte Vorfall seiner Art innerhalb weniger Wochen: In der Nacht zu Donnerstag hat es in Chemnitz einen Angriff auf ein ausländisches Restaurant gegeben.Unbekannte hatten in einer türkischen Gaststätte Feuer gelegt. Gegen 2.20 Uhr am Donnerstag waren die Anwohner durch eine Detonation...