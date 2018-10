Kirchheim: Zwei Tote und zwei Verletzte bei Schießerei

Bei einem Polizeieinsatz in Kirchheim an der Weinstraße in Rheinland-Pfalz sind am Freitagmorgen zwei Menschen gestorben. Wie die Polizei mitteilte, war es gegen 8.30 Uhr zu einer Schießerei gekommen, an der auch Polizeibeamte beteiligt waren.Zwei Polizisten wurden bei dem Vorfall schwer verletzt....