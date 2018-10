Bergschlag in Kohlegrube in China: Zwei Tote, 20 Vermisste

Peking Bei einem Bergschlag in einer Kohlegrube in Ostchina sind mindestens zwei Kumpel ums Leben gekommen. Weitere 20 wurden unter Tage vermisst. Wie chinesische Staatsmedien berichteten, passierte das Unglück am Samstagabend in einer Grube im Kreis Yuncheng in der Provinz Shandong. Die Belüftung der Schächte sei inzwischen wiederhergestellt worden. Die Rettungsarbeiten seien angelaufen. Weitere Details wurden nicht genannt. Chinas Gruben gelten als die gefährlichsten der Welt.