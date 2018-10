Catherine Deneuve wird 75 – und ist geheimnisvoll wie eh und je

Wer sich von ihrem Mut zum großen Auftritt überzeugen will, der sollte bei Youtube ein Video von der Eröffnungszeremonie der Internationalen Filmfestspiele von Cannes im Jahr 2016 aufrufen. Unangekündigt tritt an jenem 11. Mai die in ein bodenlanges schwarzes Kleid mit roter Schleppe gehüllte...