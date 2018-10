„Mega Millions“: US-Jackpot bietet 1,6 Milliarden Dollar

Lottospieler in den USA können in der Lotterie „Mega Millions“ auf einen Rekordgewinn hoffen. 1,6 Milliarden US-Dollar (etwa 1,4 Milliarden Euro) werden am Dienstag ausgespielt, nach dem der Jackpot am vergangenen Freitag nicht geknackt wurde.Im Januar 2016 war es das letzte Mal in den USA um eine...