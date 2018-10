Messerattacke vor Kindergarten in China: 14 Kinder verletzt

Chongqing Vor einem Kindergarten in der südwestchinesischen Millionenstadt Chongqing ist eine Frau wahllos mit einem Hackmesser auf Kinder losgegangen und hat 14 von ihnen verletzt. Wie die Polizei berichtete, wurde die Angreiferin festgenommen. Ihr Motiv wurde zunächst nicht bekannt. Unklar war auch die Schwere der Verletzungen und ob einzelne Kinder in Lebensgefahr schwebten. Erst im Juni hatte ein Mann in Shanghai nahe einer Schule mehrere Grundschüler in Begleitung von Eltern angegriffen und zwei von ihnen getötet.

