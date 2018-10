Auf dem Weg in ihr neues Zuhause: Die Boa Constrictor liegt in einer Transportbox.

Düsseldorf Eine Boa in Düsseldorf erlebt Ungewöhnliches. Erst wird sie durch den Düsseldorfer Hauptbahnhof getragen, dann verbringt sie eine Nacht bei der Feuerwehr. Und nun beginnt für sie ein neues Leben.

Boa Constrictor am Düsseldorfer Hauptbahnhof

Mit einer artgeschützten Würgeschlange um den Hals ist ein Mann durch den Düsseldorfer Hauptbahnhof spaziert - und löste am Samstag einen Einsatz der Bundespolizei aus. Das 1,80 Meter lange Reptil der Art Boa Constrictor wurde beschlagnahmt, wie die Feuerwehr Düsseldorf mitteilte.

Der 36-Jährige habe nicht nachweisen können, dass ihm das Tier wirklich gehöre. Zudem sei das Tragen der Schlange in der Öffentlichkeit "nicht als artgerechte Haltung zu verstehen". Am Sonntag wurde das Reptil in sein neues Zuhause im Natur- und Tierpark Brüggen gebracht.

Laut Feuerwehr wurde die Schlange zuvor aber gründlich von einem Reptilienfachmann medizinisch begutachtet. "Dem Tier geht es gut und es ist auf dem Weg zum Tierpark." Weil der 36-Jährige keinen Eigentumsnachweis vorzeigen konnte, war die Boa von der Feuerwehr in Obhut genommen worden und hatte bei ihr die Nacht verbracht.