"Stinkfrucht" an Bord: Flugpassagiere protestierten

Jakarta Unerträglicher Gestank und kein Ausweg: Das war Passagieren einer indonesischen Fluglinie wohl zu viel. Sie zwangen die Besatzung, den Verursacher - eine Ladung der für ihren üblen Geruch bekannten Frucht Durian - aus dem Flugzeug zu schaffen.

Der Flug von Sriwijaya Air hätte am Montag von Bengkulu auf Sumatra in Richtung Jakarta abheben sollen, als den Fluggästen der Gestank auffiel, berichtete die Nachrichten-Website "Kompas". Versicherungen der Crew, dass der Geruch sich nach dem Start verflüchtigen werde, habe er nicht glauben wollen, sagte ein Passagier.

Auch die anderen Reisenden wollten für den gut eine Stunde dauernden Flug nicht in der stinkenden Maschine sitzen und hätten nach draußen gedrängt. Die Besatzung habe die Durian-Früchte dann ausgeladen. Die Fluglinie betonte, die Früchte seien gut verpackt gewesen, aber ein Rest könne den Gestank verursacht haben.

Durian sind in Südostasien beliebt, ihr süßlich-fauler Geruch ist aber sehr gewöhnungsbedürftig und erinnert an Sportsocken und verrottetes Fleisch. In manchen Hotels, bei vielen Fluglinien und auch in manchen öffentlichen Verkehrsmitteln ist das Mitbringen der Früchte verboten. Indonesien erlaubt den Transport im Frachtraum von Flugzeugen, das Verkehrsministerium werde diese Regel aber mit Blick auf das Wohl von Passagieren überprüfen, sagte ein Sprecher des Flughafens in Bengkulu.