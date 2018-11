Waldbrände in Kalifornien: Schwere Schäden in Kleinstadt Paradise

Erneut haben sich in Kalifornien Waldbrände ausgebreitet und bedrohten in der Nacht zu Freitag mehrere Städte in dem US-Bundesstaat: Tausende Menschen sind laut Berichten auf der Flucht, es gibt Verletzte, darunter auch Feuerwehrleute, wie der Sender CNN berichtet.Vor allem in der Kleinstadt...