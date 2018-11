Rigaer Straße: Razzien in linker Szene – 560 Berliner Polizisten im Einsatz

Fast 600 Polizisten sind am Donnerstagmorgen in Berlin zu Razzien im linken Milieu angerückt. In den Stadtteilen Friedrichshain, Kreuzberg und Neukölln vollstreckten sie damit mehrere Durchsuchungsbeschlüsse. „Hintergrund ist ein Ermittlungsverfahren der Berliner Staatsanwaltschaft wegen...