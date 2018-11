Trump begnadigt Truthähne vor Thanksgiving

Washington (dpa) – US-Präsident Donald Trump hat bei einer traditionellen Zeremonie kurz vor Thanksgiving zwei Truthähnen das Leben geschenkt. "Die Vögel haben sehr viel Glück", sagte Trump bei der Begnadigung im Rosengarten des Weißen Hauses. Die beiden Tiere mit den Namen "Peas" (Erbsen) und "Carrots" (Karotten) werden bei dem Familienfest an diesem Donnerstag, an dem in den USA traditionell Truthahn gegessen wird, nicht im Ofen schmoren. Stattdessen leben sie mit Artgenossen im "Truthahn-Nest" auf dem Campus einer Universität.

