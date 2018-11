Schönste Frau über 50 bekommt Bett und Hotelübernachtung

Bad Zwischenahn Die Siegerin bei der Wahl zur schönsten Frau über 50 wird sich richtig ausschlafen können: Als Prämie bekommt sie unter anderem ein Bett, ein Mode-Outfit und zwei Übernachtungen in einem Hotel. 20 Finalistinnen treten im Wettbewerb "Miss 50plus Germany 2019" heute im niedersächsischen Bad Zwischenahn gegeneinander an. Sie zeigen sich unter anderem in Abendmode und stellen sich den Fragen der ehemaligen Miss Germany Ines Klemmer und des Moderators Joachim Llambi. Zur Jury gehören der Politiker Wolfgang Bosbach und die Schauspielerin Jessika Cardinahl.

