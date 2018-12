Ignorieren? Spenden? So geht man respektvoll mit Bettlern um

Ein junger Mann sitzt mit einem Pappschild neben einem Geschäft in der Innenstadt, darauf steht: „Ich habe Hunger“. Passanten gehen an ihm vorbei, die meisten beachten ihn gar nicht. Bettler gehören zum Bild der Großstädte dazu – doch ihre Anwesenheit löst in vielen Menschen Unsicherheit, Unbehagen...