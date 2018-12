16 Männer wollen "Mister Germany" werden

Linstow 16 Männer stellen sich heute in Mecklenburg-Vorpommern der Wahl zum "Mister Germany 2019". Sie kommen aus zwölf Bundesländern oder haben sich als "Mister Nord-, Mittel- und Westdeutschland" sowie "Mister Internet" durchgesetzt. Die Finalisten müssen sich nun in Linstow in zwei Durchgängen Publikum und Jury zeigen: im Anzug und in Jeans mit freiem Oberkörper. Dazu gibt es Interviews. Keine eigenen Vertreter haben diesmal Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Hessen und Rheinland-Pfalz ins Rennen geschickt.

