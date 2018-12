Straßburg: Zahl der Todesopfer ist auf vier gestiegen

Drei Tage nach dem schweren Anschlag am Straßburger Weihnachtsmarkt ist die Zahl der Todesopfer von drei auf vier gestiegen. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft der Deutschen Presse-Agentur am Freitag in Paris.Auch der mutmaßliche Attentäter wurde getötet. Die Polizei sucht jetzt nach möglichen...