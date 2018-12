Shakira: Hat sie in Spanien Steuern hinterzogen?

In ihrer Heimat Kolumbien ist Weltstar Shakira eine Art Nationalheiligtum. „Wenn du mich ansiehst, denke daran, dass auch du alles schaffen kannst“, steht unter einer Fünf-Meter-Statue in ihrer Geburtsstadt Barranquila. Die 41-Jährige engagiert sich karitativ in dem südamerikanischen Land. Steuern...