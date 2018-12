Unfall auf A1: Vier Lkw rasen ineinander – ein Fahrer stirbt

Der Aufprall war so stark, dass das Führerhaus vollständig zerstört wurde: Auf der Autobahn 1 bei Bremen ist am späten Mittwochabend ein 37-jähriger Lkw-Fahrer gestorben. Vier Lastwagen seien ineinander gekracht, teilte die Polizei mit.Die Wucht des Aufpralls sei so groß gewesen, dass die Fahrzeuge...