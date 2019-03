Blümchen-Comeback: Warum der 90er-Star zurückkehrt

Es ist das Comeback der 90er: Am Freitag veröffentlichte Blümchen ihre neue Single "Computerliebe" - nur der erste Schritt. Am Samstag steht sie in Gelsenkirchen in der Veltins-Arena (Auf Schalke) vor 60.000 Menschen auf der Bühne. Dann folgt eine Tour. Im Herbst 1995 begann mit „Herz an Herz“ ihr...