Drei Deutsche hängen in Tirol nachts auf 2000 Meter Höhe fest

Nach einer Nacht in eisiger Kälte sind drei junge Männer aus Berlin und Brandenburg in Tirol auf rund 2000 Metern Seehöhe geborgen worden. Einer der Männer wurde mit Erfrierungen an Händen und Füßen ins Krankenhaus gebracht.Die drei 22-Jährigen aus Berlin und dem Landkreis Potsdam-Mittelmark waren...