Geiselnahme in Lengerich: Täter bedroht Dutzende Kinder in Turnhalle

Rund eine Stunde sind Dutzende Kinder und zwei Erwachsene im Münsterland in der Gewalt eines Geiselnehmers gewesen. In einer Sporthalle in Lengerich hatte der Täter eine Übungsgruppe in seine Gewalt gebracht und offenbar damit gedroht,, eine Bombe zu zünden.Schließlich sei der mutmaßliche Täter...