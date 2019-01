Vulkan in der Eifel: Forscher weisen aufsteigendes Magma nach

In der Eifel gab es vor 13.000 Jahren den letzten großen Vulkanausbruch. Heute erinnert daran nur noch der Laacher See, der zu einem beliebten Ausflugsziel geworden ist. Unter dem See liegt eine Magmakammer, die sich jetzt wieder füllt, wie Wissenschaftler festgestellt haben.Der Vulkan in der Eifel...