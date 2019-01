Strecken von Regionalzügen in Bayern gesperrt

München Fahrgäste der Regionalbahnen südlich von München müssen sich auch heute auf erhebliche Behinderungen einstellen. Wegen der starken Schneefälle seien zahlreiche Strecken im Alpenvorland, in den Landkreisen Traunstein sowie immer noch in Garmisch-Partenkirchen komplett gesperrt. Im Landkreis Miesbach hat die Bayrische Oberlandbahn nach Tegernsee, Schliersee und Bayrischzell ihren Betrieb eingestellt. Bei Hauptstrecken der Bahn, wie etwa von München in Richtung Österreich oder nach Augsburg, gebe es keine Probleme, sagte ein Bahnsprecher.