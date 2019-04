Boeing 737 Max: Software-Update dauert noch Wochen

Nach zwei Abstürzen innerhalb weniger Monate müssen Flugzeuge vom Typ Boeing 737 Max am Boden bleiben – und das noch mehrere Wochen. Die US-Luftfahrtbehörde FAA teilte am Montag mit, der US-Flugzeugbauer Boeing benötige Zeit, um die nach den Abstürzen in die Kritik geratene Steuerungs-Software...