Yancheng: Chemie-Explosion in China – 47 Tote, viele Verletzte

Das Unglück ereignete sich in einem Chemiepark in der Stadt Yancheng.

Peking In der Stadt Yancheng hat es eine schwere Explosion in einem Chemiepark gegeben. Neben vielen Todesopfern gibt es Hunderte Verletzte.

Es ist eines der schwersten Industrie-Unglücke in China seit Jahren: Bei einer heftigen Explosion in einem Chemiepark in der Stadt Yancheng (Provinz Jiangsu) in Ostchina sind mindestens 47 Menschen ums Leben gekommen.

Rund 90 Menschen wurden bei dem Unglück schwer verletzt, von denen sich viele in einem kritischen Zustand befinden, teilte die zuständige Lokalregierung mit.

Unmittelbar danach war zunächst von sechs Toten die Rede. Die Druckwelle der Explosion beschädigte auch Hausfassaden in der Umgebung und zerstörte zahlreiche Fenster, wie auf Videoaufnahmen des Unglücks zu erkennen ist. 640 Menschen zogen sich nach Behördenangaben Schnittwunden und andere Verletzungen zu und begaben sich zur Behandlung in Krankenhäuser.

Explosion beschädigte noch Wohnhäuser kilometerweit entfernt

Zahlreiche Autos, Wohnhäuser und andere Gebäude seien durch die Wucht der Explosion teilweise noch einige Kilometer entfernt von der Unglücksstelle beschädigt worden. Rettungskräfte brachten Tausende Arbeiter und Bewohner umliegender Dörfer in Sicherheit. „Alle Türen und Fester wurden in unserem Haus herausgerissen und Teile der Decke fielen herunter“, sagte eine 18-jährige Anwohnerin der Deutschen Presse-Agentur (dpa), die mit ihrer Familie etwa zwei Kilometer von der Unglücksstelle lebt: „Zum Glück war niemand Zuhause“.

Feuerwehrleute versuchten die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Foto: CHINA STRINGER NETWORK / Reuters

Im Kindergarten ihrer jüngeren Schwester habe es jedoch viele Verletzte gegeben. „Wir haben es zweimal laut knallen gehört. Dann sind die Fenster plötzlich zersprungen“, sagte der Besitzer einer Werkstatt in der Nähe des Industrieparks der dpa. Einer seiner Mitarbeiter sei durch die Scherben verletzt worden.

Mehrere Schulen und Kindergärten um die Unglücksstelle blieben am Freitag geschlossen. Behörden testeten die Luft- und Wasserqualität auf mögliche Belastungen. Ausgelöst wurde die Explosion nach ersten Berichten durch ein Feuer in einer Chemiefabrik der Firma Jiangsu Tianjiayi, die nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua hauptsächlich Pestizide herstellt und 195 Menschen beschäftigte.

Unglück alarmierte oberste Führung in Peking

Xinhua zitierte Augenzeugen, die von vielen blutverschmierten Menschen sprachen. Auch seien Arbeiter in eingestürzten Fabrikgebäuden eingeschlossen worden. Das Unglück alarmierte auch die oberste Führung in Peking. Präsident Xi Jinping und Ministerpräsident Li Keqiang gaben Anweisungen für die Rettungsarbeiten, teilten die Behörden in Yancheng mit.

Die Explosion erinnert an die bisher größte Katastrophe dieser Art in der nordostchinesischen Millionenmetropole Tianjin. Dort waren im August 2015 bei der gewaltigen Detonation eines Chemielagers im Hafen 173 Menschen getötet worden. Chinas Regierung hatte danach angekündigt, die Chemielager und Fabriken des Landes auf Sicherheitsrisiken prüfen zu wollen.

Trotzdem kommt es noch immer regelmäßig zu schweren Industrieunfällen. Bei der Explosion eines mit Chemikalien beladenen Lastwagens starben im Norden Chinas im vergangenen November mindestens 23 Menschen. Monate davor waren bei einem Feuer in einem Chemiewerk in Ostchina vier Menschen ums Leben gekommen. (les/dpa)