Tom Schilling: „Ich spiele mit jedem Film um mein Leben“

Ein größerer Kontrast ist kaum denkbar. Gerade läuft „Die Goldfische“ im Kino, Tom Schillings erste reine Mainstreamkomödie, noch dazu eine über Behinderte. Jetzt ist Heinrich Breloers Zweiteiler „Brecht“ im Fernsehen (beide Teile am Mittwoch, ab 20.15 Uhr, in der ARD), in dem Schilling den...