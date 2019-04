Frau und Kind aus Deutschland auf Teneriffa tot gefunden

Santa Cuz de Tenerife Eine Frau aus Deutschland und ihr zehn Jahre alter Sohn sind in einer Höhle auf der spanischen Insel Teneriffa tot aufgefunden worden. Sie waren seit Dienstag vermisst worden. Ihre Leichen waren am Nachmittag bei einer großen Suchaktion entdeckt worden. Die Todesursache ist noch unklar. Die Polizei schließt nicht aus, dass der Familienvater an ihrem Tod beteiligt war. Der Deutsche war gestern Abend festgenommen worden. Kurz zuvor hatte der kleine Bruder des toten Jungen der Polizei von einem brutalen Angriff des Vaters erzählt. Der Fünfjährige konnte flüchten.

