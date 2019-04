Nashville Taylor Swift hat Hunderte Fans in der Country-Metropole Nashville überrascht. Die US-Sängerin posierte vor einem Wandgemälde mit großen Schmetterlingsflügeln, Herzen und Sternen, das Swift bei der Straßenkünstlerin Kelsey Montague in Auftrag gegeben hatte. Es enthalte Hinweise auf einen Song und neue Musik, verriet Swift zuvor in einem Video auf Instagram. Mit einer tickenden Uhr auf ihrer Webseite hatte sie Spekulationen um eine Neuveröffentlichung von Musik seit Wochen angeheizt.

