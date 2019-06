Auf freundlichen Pfingstsonntag folgt unbeständiges Wetter

Nach einem unbeständigen Samstag bringt Zwischenhoch "Renate" am Pfingstsonntag zumindest kurzzeitig sommerliches Wetter zurück nach Deutschland.

Besonders im Osten des Landes können sich die Menschen bei Höchstwerten um 28 Grad auf einen freundlichen Feiertag freuen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Offenbach mitteilte. Auch im Westen ist es zunächst sonnig, allerdings ziehen hier am Sonntagnachmittag schon wieder erste Wolken auf, die am Abend auch etwas Regen bringen.

Unbeständig wird es am Pfingstmontag, an dem es sich in Ostdeutschland aber mit bis zu 30 Grad ordentlich aufheizt. Im Westen bleibt es bei Werten zwischen 19 und 24 Grad deutlich kühler. Mit Schauern, Regen und Gewittern muss aber hier wie dort gerechnet werden, vor allem am Nachmittag.

Auch ab Dienstag bleibt es zunächst bei wechselhaftem Wetter. Im Osten ist es dann laut DWD schwül-warm mit Gewittern, im Westen unbeständig und kühl. "Eine stabile Hochdruckwetterlage mit deutschlandweit trockenem und warmem Sommerwetter ist erstmal noch nicht in Sicht", sagte Meteorologe Christian Herold.