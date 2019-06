Zulassung von E-Tretrollern ab Samstag in Kraft

Berlin Die generelle Zulassung von Elektro-Tretrollern in Deutschland tritt an diesem Samstag in Kraft. Das legt die Verordnung mit den künftigen Regeln fest, die heute im Bundesgesetzblatt veröffentlicht wurde.

Losrollen können die "Elektrokleinstfahrzeuge" dann wohl frühestens im Juli. Nach der generellen Zulassung müssen die Hersteller für ihre Modelle noch Allgemeine Betriebserlaubnisse beantragen, Käufer und Vermieter brauchen Haftpflichtversicherungen.

Die E-Tretroller müssen der Verordnung zufolge bestimmte technische Anforderungen erfüllen und etwa auch Licht und eine "helltönende Glocke" haben. Fahren sollen sie auf Radwegen - wo es keine gibt, auch auf der Fahrbahn, Gehwege sind tabu. Fahrer müssen mindestens 14 Jahre alt sein. Die neuen Gefährte sollen besonders für kurze Strecken etwa von der Bushaltestelle ins Büro oder nach Hause ein neues Angebot sein.