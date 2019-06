Massiver Stromausfall in Argentinien und Uruguay

Buenos Aires In Teilen Südamerikas ist es zu einem massiven Stromausfall gekommen. Ganz Argentinien und Uruguay sind nach Angaben eines argentinischen Energieversorgers ohne Elektrizität. Grund ist eine schwere Störung im Verbindungssystem. Die beiden Nachbarländer haben zusammen rund 48 Millionen Einwohner. Argentinische Medien berichten von Stromausfällen in der Hauptstadt Buenos Aires und verschiedenen Provinzen des Landes. Auch Teile Brasiliens und Chiles seien betroffen. Laut BBC gab es außerdem in Paraguay Stromausfälle.