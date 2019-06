Bis zu 60 Hinweise zu Vergewaltiger mit Wolfsmaske

München Nach der Vergewaltigung einer Elfjährigen in München hat die Polizei bei ihrer Suche nach dem Täter mit Wolfsmaske viele Hinweise aus der Bevölkerung bekommen.

Rund 60 werden derzeit von den Ermittlern ausgewertet, wie ein Sprecher am Donnerstag sagte. Er rechnete damit, dass es noch mehr werden.

Ein unbekannter Mann hatte das Kind nach Angaben der Polizei am Dienstag in ein Gebüsch gezerrt und es schwer sexuell missbraucht. Dabei trug der Täter laut Ermittlern eine Wolfsmaske. An Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen in dem Gebiet seien Polizisten präsent, sagte der Sprecher.