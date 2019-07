Schauspielerin Lisa Martinek tot – Abschied bei Trauerfeier

Schauspielerin Lisa Martinek: Nach dem tragischen Unfall in Italien wurde die Schauspielerin beigesetzt – in Berlin fand die Trauerfeier statt.

Lisa Martinek ist tot. Die Schauspielerin starb mit 47 Jahren im Italien-Urlaub am 28. Juni. Bei der Trauerfeier nahmen in Berlin Freunde, Familie und Kollegen von ihr Abschied. Zu den prominente Trauergästen zählten unter anderem Katy Karrenbauer (56) und Kostja Ullmann (35). Auch Oliver Berben (47), Sohn von Schauspielerin Iris Berben, war anwesend, dazu Gesine Cukrowksi (50), Anja Kling (49) und weitere, etwa Johann von Bülow (46), Silke Bodenbender (45).

Laut „BZ“ wurden bei der Zeremonie am Donnerstag rote Rosen verteilt, etwa eine Stunde habe der Gottesdienst gedauert, der Witwer Giulio Ricciarelli (53) hatte zu der Trauergemeinde gesprochen. Darin habe er von ihrer Lebensfreude berichtet, von seine Fassungslosigkeit. Es ist der Abschied nach einem Unfall, der die Schauspielerin völlig unvermittelt aus dem Leben riss.

Lisa Martinek gestorben - Das Wichtigste in Kürze:

Schauspielerin Lisa Martinek ist während eines Italien-Urlaubs plötzlich gestorben

Todesursache war laut Obduktionsergebnis offenbar ein Herzstillstand

Martinek hinterlässt drei Kinder

Die Reanimierungsversuche nahmen viel Zeit in Anspruch, ehe die Ärzte die Hoffnung aufgaben

Auf Instagram trauert mit Gesine Cukrowski eine Schauspielkollegin und findet rührende Worte

Inzwischen gibt es auch Erkenntnisse über die Todesursache von Martinek. Wie „Bild“ unter Berufung auf das Obduktionsergebnis berichtet, sei Martinek in Folge eines Herzstillstandes, den sie im Wasser erlitten habe, gestorben.

Für Aufsehen sorgt derzeit ein Post einer guten Schauspielkollegin Martineks. Ihre Kollegin Gesine Cukrowski traf sich am Abend vor der Italien-Reise mit Martinek. Was sie zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste: Es sollte das letzte Treffen der beiden Weggefährten werden. Unter dem hundertfach gelikten Instagram-Foto schreibt sie: „Das war am Abend vor Deiner Italienreise. Wir hatten einen wunderbaren Abend, mit so viel Freude. Vor allem Vorfreude. Auf alles, was da kommen sollte.“

Sie und Martinek seien Kolleginnen gewesen, die sich geschätzt hätten, schreibt sie weiter. Sie schließt ihren Beitrag mit den Worten: „Wir hatten viel Spaß, wenn wir zusammen gedreht haben und uns gefreut, wenn wir uns bei Events

getroffen und gequatscht haben. So, wie an diesem Abend, ein Zufall. Unser aller Mitgefühl gilt der Familie, den Kindern.“

Gesine Cukrowski wurde durch ihre Engagement in zahlreichen Fernsehserien wie etwa „SOKO Köln“ oder „Der Alte“ bekannt.

Nachricht vom 8. Juli 2019: „Bild“ schildert die dramatischen Augenblicke, die sich im Ort Sant’Andrea auf Elba abgespielt haben sollen. So hätten die Reanimierungsversuche etwa 30 Minuten gedauert, wie der Arzt vom Blatt zitiert wird. „Ich habe etwa dreißig Minuten lang versucht, die Verunglückte wiederzubeleben.“

Doch schnell sei für ihn klar gewesen, dass es keine Hoffnung mehr für die Schauspielerin gibt. „Für uns Ärzte war klar, dass es kaum Hoffnung mehr für sie gibt“, sagte der Notarzt weiter. Ihr Mann Giulio Ricciarelli soll laut „Bild“ zum Zeitpunkt des Notfalls auf einem Boot gewesen sein. Martinek war beim Baden im Meer vor der italienschen Insel Elba gestorben. Sie verlor im Wasser das Bewusstsein.

Wie später bei der Obduktion herauskam, starb Martinek in Folge eines natürlichen Todes, wie der Medizinische Direktor des Klinikums in Grosseto (Toskana), Dr. Mauro Breggia (63), sagte. Die Schauspielerin erlitt einen Herzstillstand. In der Klinik von Breggia sei die Autopsie der Leiche der Schauspielerin, die unter anderem im „Tatort“ mitspielte, vorgenommen worden.

Es gebe keine Zweifel am Obduktionsergebnis, sagte er. Deshalb gebe es auch keine weiteren Ermittlungen der Polizei. In weiteren Untersuchungen müsse die Rechtsmedizin nun klären, ob Martineks Herzstillstand womöglich eine Vorgeschichte gehabt haben könnte. Im Labor müssten jetzt Gewebeproben ausgewertet werden, was eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen werde, heißt es weiter.

Wie es weiter heißt, soll ihr Leichnam nach Deutschland gebracht werden. Wann und wo die Beerdigung stattfinden soll, ist nicht bekannt. Martineks unerwarteter Tod hatte viele schockiert. Die Schauspielerin war am 28. Juni völlig unerwartet während eines Urlaubs in Italien gestorben, wie der Anwalt der Familie, Christian Schertz, mitgeteilt hatte.

Augenzeugenberichten zufolge hat es eine Weile gedauert, bis die Rettungskräfte am Unglücksort eintrafen, wie „Bild“ weiter berichtet. Bis zur überlebenswichtigen Herz-Druck-Massage sei eine Weile vergangen. Mediziner Breggia hält bei „Bild“ dagegen, dass während der gesamten Fahrt zur Klinik eine Herzdruck-Massage durchgeführt worden sei.

Lisa Martinek wurde nur 47 Jahre alt. Foto: Wolfgang Langenstrassen / dpa

Eine sofortige Herzdruckmassage kann bewusstlose Personen retten, denn beim plötzlichen Herzstillstand stirbt der Patient in der Regel nach zehn Minuten.

Doch was war die Ursache für den Herzstillstand? Es sei nicht auszuschließen, dass Martinek an einer Vorerkrankung gelitten haben, zitiert „Bild“ den Klinik-Direktor weiter.

Ein plötzlicher Herzstillstand kann aber auch Menschen treffen, die völlig gesund erscheinen. Häufig ist ein unregelmäßiger Herzschlag, der auch als Kammerflimmern bezeichnet wird, die Ursache. Dadurch wird zu wenig Blut durch den Körper gepumpt.

Ursachen für einen Herzstillstand

Risikofaktoren für einen Herzstillstand sind auch solche, die zu anderen Herzerkrankungen führen können. Damit sind gemeint:

Herzkrankheiten in der Familie

Bluthochdruck

Cholesterin

Diabetes

Wenig Bewegung

Rauchen

Alkohol

Alter

Martinek war beim Baden im Meer vor der italienschen Insel Elba gestorben. Martinek, die mit ihrem Mann Giulio Ricciarelli und ihren drei Kindern Ella (9), Carla (7) und Luca (4) in Berlin lebte, war in zahlreichen TV-Produktionen – zuletzt auch in einem „Tatort“ aus München – zu sehen.

Lisa Martinek spielte auch die blinde Anwältin Romy Heiland

Lisa Martinek hatte dem Dienstagabend im Fernsehen ein neues Niveau verliehen: Die Schauspielerin war exzellent in ihrer Darstellung der blinden Anwältin Romy Heiland. Gemeinsam mit Anna Fischer spielte sie in „Die Heiland – Wir sind Anwalt“ die Rolle mit dieser so typischen Mischung: ein wenig elitär, aber dann doch wieder bodennah. Mit viel Ironie und viel Herz.

Diese Fotostrecke zeigt Martineks Rolle im „Tatort“, in dem sie zuletzt mitspielte.

Der „Tatort- KI“ in Bildern Der „Tatort- KI“ in Bildern Im Münchner „Tatort: KI“ haben es die Ermittler mit Künstlicher Intelligenz zu tun. Ein heikler Fall für Franz Leitmayr und Ivo Batic. Melanie Degner (Katharina Stark), die 14-jährige Tochter eines Kollegen der Ermittler, ist verschwunden. Foto: Hendrik Heiden / BR; Bavaria Fiction GmbH Stimmen Sie ab 3 Bewertungen

Der „Tatort- KI“ in Bildern Von Melanie fehlt zunächst jede Spur. Foto: Hendrik Heiden / BR; Bavaria Fiction GmbH Stimmen Sie ab 1 Bewertung

Der „Tatort- KI“ in Bildern Melanies Vater sucht vergeblich nach seiner Tochter. Foto: Hendrik Heiden / BR; Bavaria Fiction GmbH Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Der „Tatort- KI“ in Bildern Im Haus seiner Ex-Frau sieht es aus als ob es einen Einbruch gegeben hätte, daher ruft er seinen Polizeikollegen an. Foto: Hendrik Heiden / BR; Bavaria Fiction GmbH Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Der „Tatort- KI“ in Bildern Mutter Brigitte Degner (Lisa Martinek) ist fassungslos als sie sieht, was passiert ist. Foto: Hendrik Heiden / BR; Bavaria Fiction GmbH Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



Der „Tatort- KI“ in Bildern Die Kommissare Batic und Leitmayr sowie Melanies Eltern Robert (Dirk Borchardt) und Brigitte Degner (Lisa Martinek) sind irritiert: Melanies Laptop spricht mit ihnen. Foto: Hendrik Heiden / BR; Bavaria Fiction GmbH Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Der „Tatort- KI“ in Bildern Melanies Vater sucht auf dem Laptop seiner Tochter Melanie verzweifelt nach Hinweisen. Foto: Hendrik Heiden / BR; Bavaria Fiction GmbH Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Der „Tatort- KI“ in Bildern Die Spur führt Kommissar Kalli Hammermann (Ferdinand Hofer) in einen riesiges Rechenzentrum. Foto: Hendrik Heiden / BR; Bavaria Fiction GmbH Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Der „Tatort- KI“ in Bildern Kommissar Leitmayr lässt sich im Rechenzentrum erklären, wie die Künstliche Intelligenz in Melanies Laptop funktioniert. Foto: Hendrik Heiden / BR; Bavaria Fiction GmbH Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Der „Tatort- KI“ in Bildern Anna Velot (Janina Fautz) arbeitet spät noch im Rechenzentrum. Was verheimlicht die junge Frau den Ermittlern? Foto: Hendrik Heiden / BR; Bavaria Fiction GmbH Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



Der „Tatort- KI“ in Bildern Programmier-Expertin Anna rückt ins Zentrum der Ermittlungen. Foto: Hendrik Heiden / BR; Bavaria Fiction GmbH Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Der „Tatort- KI“ in Bildern Die „Befragung“ des Computerprogramms bringt die Kommissare nicht wirklich weiter. Foto: Hendrik Heiden / BR; Bavaria Fictio Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Der „Tatort- KI“ in Bildern Das Computerprogramm namens Maria soll letztlich sogar Verdächtige „identifizieren“. Foto: Hendrik Heiden / BR; Bavaria Fiction GmbH Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Der „Tatort- KI“ in Bildern Im Keller eines Verdächtigen machen Leitmayr und Batic eine wichtige Entdeckung. Foto: Hendrik Heiden / BR; Bavaria Fiction GmbH Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Der „Tatort- KI“ in Bildern Was trieb Christian Wilmots (Thorsten Merten), Mitarbeiter im Rechenzentrum, in seinem Keller? Foto: Hendrik Heiden / BR; Bavaria Fiction GmbH Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



Der „Tatort- KI“ in Bildern Als die Kommissare Wilmots zur Rede stellen wollen, flieht dieser. Foto: Hendrik Heiden / BR; Bavaria Fiction GmbH Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Der „Tatort- KI“ in Bildern Leitmayr will den Verdächtigen mit gezückter Waffe zum Aufgeben bringen. Foto: Hendrik Heiden / BR; Bavaria Fiction GmbH Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Der „Tatort- KI“ in Bildern Auch Kollege Batic ist an der Verfolgung beteiligt. Foto: Hendrik Heiden / BR; Bavaria Fiction GmbH Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Der „Tatort- KI“ in Bildern In die Enge getrieben, traktiert sich der Flüchtige selbst mit einem Messer... Foto: Hendrik Heiden / BR; Bavaria Fiction GmbH Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Der „Tatort- KI“ in Bildern ...bevor er in die Tiefe springt. Batic und Leitmayr haben das Nachsehen. Foto: Hendrik Heiden / BR; Bavaria Fiction GmbH Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



Der „Tatort- KI“ in Bildern Bald sind die Kommissare zermürbt von ihren Ermittlungen. Foto: Hendrik Heiden / BR; Bavaria Fiction GmbH Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

„Wir sind sehr traurig“, teilte Frank Zervos, Leiter ZDF-Hauptredaktion Fernsehfilm/Serie I mit. „Wenn ich an Lisa Martinek denke, dann denke ich an ihren klaren, festen Blick, ihre Anmut, ihre beiläufige Stärke und ihren lebensechten Humor, mit denen sie alle Rollen – von denen sie viele verschiedene und herausragende für das ZDF spielte – miteinander zu verbinden wusste.“

Offenbar erlitt Martinek einen Herzstillstand. Foto: Thomas Meyer / dpa

Lisa Martinek hatte ihren Durchbruch mit „Härtetest“

Lisa Martinek als Ökoterroristin in einer Szene des Films „Härtetest". Foto: dpa

Die Schauspielerin, die von 1993 bis 1997 an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg studierte, bestach auch immer wieder mit ihrer so feinen wie klaren Stimme. Ihren Durchbruch hatte Lisa Martinek 1997 mit der Hauptrolle in der Kinokomödie „Härtetest“. Danach folgten viele Film- und TV-Produktionen, unter anderem die Krimireihe „Das Duo“, „Tod auf der Insel“, „Schwester Weiß“ und „Blaumacher“.

Privat engagierte sich Martinek als Botschafterin für „Mother Hood“. Der Verein setzt sich für die sichere Geburt ein und hat sich zum Ziel gesetzt, dass Schwangere aufgeklärt werden und so selber bestimmen können, wo und wie sie ihr Kind zur Welt bringen möchten. „Dafür brauchen wir Frauen Eins-zu-Eins-Betreuung unserer Hebamme und gute Geburtsstationen“, beschrieb Martinek selbst ihr Engagement.

Im vergangenen Herbst dann hatte die ARD die Anwältinnen-Reihe auf den beliebten Dienstagabend gesetzt. Martinek zeigte hier, dass sie auch über großes komödiantisches Talent verfügte. Und dass sie sich diszipliniert vorbereitet auf ihre Rollen. Wochenlang hatte sie mit einem Blindencoach gearbeitet, um die Rolle so authentisch wie möglich zu spielen. Und sie hatte ein reales Vorbild: Pamela Pabst – blinde Anwältin mit einer eigenen Kanzlei in Berlin.

Lisa Martinek (links) in einer ihrer letzten Rollen: Die blinde Strafverteidigerin Romy Heiland. Foto: Reiner Bajo / dpa

Die beiden Frauen, die bei den Dreharbeiten eng zusammengearbeitet haben, wurden so etwas wie Freundinnen. Pamela Pabst habe ihr gezeigt, wie man sich als blinder Mensch fühle, sagte Lisa Martinek in einem Interview.

Aktuell waren Dreharbeiten zu einer neuen Folge der Reihe in Vorbereitung, von Juli an sollten sechs weitere Folgen gedreht werden. Wie es mit dem Projekt nun weitergeht, ist laut Medienberichten völlig unklar.

Nur wenige Tage nach Bekanntwerden des Todes Martineks ist Schlagersänger Costa Cordalis auf Mallorca gestorben.

• Bilderstrecke: Diese Prominenten sind 2019 gestorben:

Diese Prominenten sind 2019 gestorben Diese Prominenten sind 2019 gestorben Der Filmproduzent Artur „Atze“ Brauner ist einem Bericht zufolge am 7. Juli in Berlin gestorben. Brauner wurde 100 Jahre alt. Er produzierte mehr als 300 Filme, darunter "Der brave Soldat Schweijk", die "Dr. Mabuse"-Reihe, "Die Spaziergängerin vom Sans-Souci" und "Hitlerjunge Salomon". Der in Polen geborene Brauner war der Verfogung durch die Nazis entkommen, verlor im Holocaust aber 49 Verwandte. Nach dem Zweiten Weltkrieg kam er nach Berlin, wo er bis zu seinem Tod lebte. In dieser Bilderstrecke blicken wir auf die Prominenten, die 2019 gestorben sind. Foto: Britta Pedersen / dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Diese Prominenten sind 2019 gestorben Lisa Martinek verstarb am 28. Juni überraschend während eines Aufenthalts in Italien. Die Schauspielerin hatte in vielen deutschen TV-Produktionen mitgewirkt. Foto: Getty Images Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Diese Prominenten sind 2019 gestorben Sie ging in die Geschichte ein als erste Nachrichtensprecherin Deutschlands: Wibke Bruhns wurde 80 Jahre alt. Foto: imago/STAR-MEDIA Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Diese Prominenten sind 2019 gestorben Rolf von Sydow ist im Alter von 94 Jahren gestorben - einen Tag vor seinem 95. Geburtstag. Foto: Uli Deck / dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Diese Prominenten sind 2019 gestorben Seine Erfolge als Sportler und Unternehmer bleiben unvergesslich: Die Formel-1-Legende Niki Lauda ist am 20. Mai "im Kreise seiner Familie friedlich entschlafen", wie eine Sprecherin mitteilte. Stimmen Sie ab 5 Bewertungen



Diese Prominenten sind 2019 gestorben Bekannt wurde sie in den 1950er Jahren mit unschuldigen Liebeskomödien: Doris Day erlag am 13. Mai einer schweren Lungenentzüdung. Foto: imago stock&people / imago/ZUMA Press Stimmen Sie ab 2 Bewertungen

Diese Prominenten sind 2019 gestorben Sie war eine der deutschen Charakterdarstellerinnen und eine Ikone des deutschen Films: Nach kurzer schwerer Krankheit starb Hannelore Elsner am 21. April. Foto: Tobias Hase / dpa Stimmen Sie ab 2 Bewertungen

Diese Prominenten sind 2019 gestorben Michael Brennicke war jahrzehntelang die Stimme der Beiträge bei „Aktenzeichen XY“ im ZDF. Auch den Schauspielerin Chevy Chase und Dustin Hoffman lieh er seine Stimme. Am 25. März verstarb der Synchronsprecher. Foto: imago Stimmen Sie ab 2 Bewertungen

Diese Prominenten sind 2019 gestorben Jan-Michael Vincent wurde vor allem wegen seiner Rolle in der Kultserie "Airwolf" bekannt. Der Schauspieler starb am 10. Februar. Stimmen Sie ab 1 Bewertung

Diese Prominenten sind 2019 gestorben Ludger W. Staby ist tot. Der langjährige Reemtsma-Chef starb im Alter von 83 Jahren. Foto: Marcelo Hernandez / HA Stimmen Sie ab 1 Bewertung



Diese Prominenten sind 2019 gestorben Keith Flint wurde am 4. März tot in seinem Haus gefunden. Der Frontmann der Band The Prodigy wurde 49 Jahre alt. Prodigy-Songs wie "Firestarter", "Breathe" oder "Smack My Bitch Up" wurden zu internationalen Hits. Flint gehört zu den Prominenten, die 2019 gestorben sind. Foto: dpa Stimmen Sie ab 1 Bewertung

Diese Prominenten sind 2019 gestorben Der Kabarettist, Autor und Kommentator Werner Schneyder starb am 2. März in seiner Wohnung in Wien. In Österreich galt Schneyder als einer der größten Kabarettisten der vergangenen Jahrzehnte. In Deutschland war er auch als Sportkommentator bekannt. Mit Dieter Hildebrandt bildete Schneyder über mehrere Jahre ein bekanntes und gefeiertes Kabarett-Duo. Foto: dpa Stimmen Sie ab 2 Bewertungen

Diese Prominenten sind 2019 gestorben Der Modedesigner Karl Lagerfeld starb im Alter von 85 Jahren. Am 19. Februar vermeldeten französische Medien die Todesnachricht. Lagerfeld, gebürtiger Hamburger, hatte viele Jahre in Paris gelebt und gearbeitet. Foto: GONZALO FUENTES / Reuters Stimmen Sie ab 5 Bewertungen

Diese Prominenten sind 2019 gestorben Der Schweizer Schauspieler Bruno Ganz starb im Alter von 77 Jahren in Zürich, wie sein Management am 16. Februar mitteilte. Ganz war einer der bekanntesten und größten Schauspieler des deutschsprachigen Theaters und Kinos. Er war Träger des Iffland-Ringes, ein Siegelring, der an den „jeweils bedeutendsten und würdigsten Bühnenkünstler des deutschsprachigen Theaters“ auf Lebenszeit verliehen wird. Foto: Rainer Jensen / dpa Stimmen Sie ab 3 Bewertungen

Diese Prominenten sind 2019 gestorben Albert Finney ist tot. Der britische Schauspieler („Erin Brockovich“, „James Bond - Skyfall“) starb Anfang Februar. Finney war für seine Nebenrolle in „Erin Brockovich“ für den Oscar nominiert. Foto: William Conran / dpa Stimmen Sie ab 3 Bewertungen



Diese Prominenten sind 2019 gestorben Die britische Erfolgsautorin Rosamunde Pilcher ist tot. Sie starb am 7. Februar 2019 im Alter von 94 Jahren. Foto: dpa Picture-Alliance / Jens Kalaene / picture alliance / dpa Stimmen Sie ab 2 Bewertungen

Diese Prominenten sind 2019 gestorben Zahlreiche ihrer Bücher wurden auch verfilmt. Foto: Bodo Marks / dpa Stimmen Sie ab 3 Bewertungen

Diese Prominenten sind 2019 gestorben Er war schon zu Lebzeiten eine Legende: Der frühere Schalke-Manager Rudi Assauer starb am 6. Februar 2019, er wurde 74 Jahre alt. Foto: imago sport / imago/Revierfoto Stimmen Sie ab 7 Bewertungen

Diese Prominenten sind 2019 gestorben 2012 war bekannt geworden, dass Assauer an Alzheimer erkrankt ist. Seitdem lebte er weitestgehend zurückgezogen. Foto: dpa Picture-Alliance / SVEN SIMON / picture alliance / Sven Simon Stimmen Sie ab 7 Bewertungen

(pek/moi/bekö)