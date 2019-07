New Orleans: Unwetter weckt Erinnerungen an Hurrikan Katrina

Es hörte stundenlang nicht auf zu regnen: Die Stadt New Orleans im US-Bundesstaat Louisiana ist am Mittwoch (Ortszeit) überflutet worden. Wohnhäuser und Geschäfte in der Innenstadt waren betroffen, Wasser lief in die Räumlichkeiten. Fahrzeuge konnten sich nur mühsam ihren Weg durch die Futen...