Täter nach Überfall auf 15-Jährige weiter auf der Flucht

Bergkamen In Bergkamen bei Dortmund hat ein Mann am Wochenende eine 15-Jährige überfallen und missbraucht. Der mit einer Pistole bewaffnete Täter ist immer noch auf der Flucht. Die Fahndung läuft, die Polizei hofft, dass sie noch Zeugen melden. Die Jugendliche war am Samstagabend auf dem Weg vom Bahnhof nach Hause von einem Unbekannten angegriffen und sexuell missbraucht worden. Der Täter schlug der 15-Jährigen vermutlich mit einer Pistole mehrfach auf den Kopf. Das Mädchen liegt immer noch im Krankenhaus.

