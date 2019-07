Dreifacher Mord aus Habgier? Urteil im Prozess erwartet

Bielefeld. Sie sollen Menschen getötet haben, um sich zu bereichern: Am Freitag wird ein Urteil im Prozess um den Dreifachmord von Hille erwartet.

Sie sollen aus Habgier drei Menschen getötet haben: Das Landgericht Bielefeld will am Freitag im Prozess um den Dreifachmord von Hille in Ostwestfalen das Urteil verkünden.

Angeklagt sind der 53-jährige frühere Fremdenlegionär Jörg W. und sein Ziehsohn Kevin R. (25). Sie bezichtigen sich gegenseitig, die grausamen Morde begangen zu haben.

Staatsanwalt plädiert auf lebenslange Haft

Staatsanwalt Christopher York hatte auf lebenslange Haft für die beiden Angeklagten plädiert. Außerdem fordert der Staatsanwalt, die besondere Schwere der Schuld für die beiden Angeklagten festzustellen. Bei dieser Höchststrafe wäre eine vorzeitige Haftentlassung so gut wie ausgeschlossen. Bei dem älteren der beiden Angeklagten soll das Gericht zudem die nachträgliche Sicherungsverwahrung prüfen.

Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft haben die beiden Deutschen erst einen 72 Jahre alten Nachbarn, dann einen 64-jährigen Hilfsarbeiter und später einen 30 Jahre alten Geschäftspartner erschlagen, um sich zu bereichern. Die drei Leichen waren im Frühjahr 2018 verscharrt auf Höfen in Hille an der Landesgrenze zu Niedersachsen gefunden worden.

Verteidiger halten Schlussplädoyers

In dem Prozess hatten sich die Angeklagten gegenseitig belastet. Die Staatsanwaltschaft geht aber anhand der Indizien von gemeinschaftlichen Taten der Männer aus. Die Nebenkläger schlossen sich weitestgehend der Forderung der Staatsanwaltschaft an. Am Freitag tragen die Verteidiger ihre Schlussworte vor.

(dpa/moi)