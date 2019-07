Unfall bei Goslar: Fahrer war mit 160 Stundenkilometern unterwegs

Goslar. Bei dem Unfall am Wochenende sind zwei junge Männer ums Leben gekommen. Ein 20-Jähriger schwebt weiterhin in Lebensgefahr.

Überhöhte Geschwindigkeit dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall mit zwei Toten und einem Schwerverletzten am Wochenende im Kreis Goslar gewesen sein. Das Unfallfahrzeug sei etwa 160 Stundenkilometer schnell gewesen, teilte die Polizei am Montag mit. Das hätten die Untersuchungen eines Sachverständigen ergeben. Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden gebe es nicht.

Zwei Männer sterben auf der B 214

Ein 21 Jahre alter Mann war am frühen Samstagmorgen auf der B 214 zwischen Goslar und Vienenburg mit seinem Auto in einer Kurve von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der 21-Jährige und sein 19 Jahre alter Beifahrer starben noch am Unfallort. . Ein 20-Jähriger, der auf der Rückbank gesessen hatte, schwebt nach Angaben der Polizei weiter in Lebensgefahr.

Das Auto war von der Wucht des Aufpralls in zwei Teile zerrissen worden. Der herausgerissene Motorblock wurde 20 Meter weit geschleudert. dpa