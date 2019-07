Erneut Verdächtige nach Magdeburger Aufstiegskrawallen ermittelt

Magdeburg. Im April 2018 hatte sich der 1. FC Magdeburg bei einem Heimspiel den Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga gesichert. Das nutzten einige zur Randale.

Die Magdeburger Polizei hat zwei weitere Verdächtige nach den Fußballkrawallen vom April 2018 ermittelt. Insgesamt seien nun 68 Verdächtige namentlich bekannt, die an der in Randale ausgearteten Aufstiegsfeier des 1. FC Magdeburgs beteiligt gewesen sein sollen, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag.

Polizei sucht Verdächtige mit Fahndungsfotos

Die Beamten hatten wiederholt mit öffentlichen Fahndungsaufrufen nach Beteiligten der Krawalle am zentralen Hasselbachplatz gesucht. Es laufen nach wie vor zahlreiche Ermittlungsverfahren. Fotos weiterer Tatverdächtiger sind im Internet veröffentlicht.

Randalierer zündeten Böller, entfachten Feuer, zerstörten Überwachungskameras

Am 21. April 2018 hatte sich der 1. FC Magdeburg bei einem Heimspiel vorzeitig den Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga gesichert. Tausende Fans versammelten sich danach am Hasselbachplatz. Eine Gruppe Randalierer zündete Böller, zerstörte Überwachungskameras, entfachte Feuer auf der Straße und attackierte Feuerwehr und Polizei. Dabei wurden nach Polizeiangaben 30 Beamte verletzt. dpa