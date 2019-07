Vater überrollt einjährige Tochter in München mit dem SUV

München. In München hat ein Mann seine Tochter mit dem Auto überfahren. Das Mädchen ist dabei schwer verletzt worden. So kam es zu dem Unfall.

Ein Vater hat in München beim Einparken seines Autos seine einjährige Tochter überrollt. Das Kind ist schwer verletzt.

Der 42-Jährige war am Dienstagabend in die Tiefgaragenzufahrt seines Hauses im Stadtteil Pasing gefahren. Nachdem seine Ehefrau und die Tochter ausgestiegen und bereits außer Sichtweite waren, fuhr er den Wagen in die Tiefgarage, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Das Mädchen stürzte und geriet unter das Auto

In diesem Moment drehte sich das Mädchen um und lief noch einmal zu dem fahrenden Wagen. Dabei stürzte es, geriet mit dem Oberkörper unter das Fahrzeug und wurde vom Hinterrad des SUV überrollt.

Das Mädchen erlitt Quetschungen innerer Organe und Hirnblutungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Zustand sei kritisch, aber stabil, so ein Sprecher.

Immer wieder kommt es zu Autounfällen vor dem eigenen Grundstück. Mitte Juli hatte ein Junge in Brandenburg seine kleine Schwester mit dem Auto seines Vaters versehentlich angefahren. (dpa/msb)