Der 35-Jährige gab an, das Gerät sei für den Sperrmüll bestimmt gewesen (Symbolbild).

Halberstadt. Ein 35-Jähriger hat in Halberstadt einen Fernseher aus dem Fenster geworfen und damit einen Autofahrer zum Ausweichen gezwungen.

Fernseher fliegt in Halberstadt aus Fenster: Auto muss ausweichen

Ein 35-Jähriger hat in Halberstadt einen Fernseher aus dem Fenster geworfen und damit einen Autofahrer zum Ausweichen gezwungen. Der Fernseher sei am Dienstagabend aus der zweiten Etage eines Mehrfamilienhauses geschmissen worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Fernseher sollte auf den Sperrmüll

Der 35-Jährige gab an, das Gerät sei für den Sperrmüll bestimmt gewesen. Weil der Fernseher aber auf der Straße landete, erwartet den Mann nun ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. dpa