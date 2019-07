Jüterbog Der Waldbrand auf einem ehemaligen Militärgelände bei Jüterbog in Brandenburg ist unter Kontrolle. Ein Sprecher der Leitstelle der Feuerwehr sagte, bis zum Freitagabend seien 134 Hektar Fläche abgebrannt. Das entspricht in etwa 187 Fußballfeldern. Die Feuerwehr sei auch heute noch vor Ort, die Zahl der Einsatzkräfte werde jedoch langsam verringert. Die Feuerwehr hofft auf Regen. Der Brand war am Donnerstag ausgebrochen. Auf dem Areal verrotten alte Kampfmittel seit Jahrzehnten im Boden.

Anmeldung Noch nicht bei der Salzgitter Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder