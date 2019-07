Berlin. Der Mann, der einen kleinen Jungen und seine Mutter in Frankfurt vor einen ICE stieß, schweigt zu der Tat. Was bis jetzt bekannt ist.

Kind vor Zug gestoßen: Was wir bisher wissen – und was nicht

Zu seinem Motiv sagte er nichts, mit einem Alkoholtest war der Täter einverstanden. Ergebnis: Null Promille. Es gibt auch „keine Anhaltspunkte“ für einen sonstigen Drogeneinfluss. Aber warum hat der Mann am Montag im Frankfurter Hauptbahnhof eine Mutter und ihr Kind vor einen einfahrenden Zug geworfen und es bei einer weiteren Person probiert? Was wir bisher wissen und – und was nicht.

Frankfurter Zugunfall: Was wissen wir über den Täter?

Er ist 40 Jahre alt, in Eritrea geboren. Er lebt in der Schweiz, im Kanton Zürich, ist verheiratet und hat drei Kinder. Angeblich hält er sich bereits seit 2006 in Europa auf. Er fuhr schon vor einigen Tagen mit dem Zug von Basel nach Deutschland. Was er in Frankfurt wollte, ist unklar.

Wie die Schweizer Polizei twitterte, hatte der Mann eine sogenannte Niederlassungsbewilligung. Diese wird Ausländern in der Schweiz nach einem Aufenthalt von fünf oder zehn Jahren im Land ausgestellt. Niedergelassene haben damit laut dem Staatssekretariat für Migration ein unbeschränktes Aufenthaltsrecht.

Ereignis am Frankfurter Hauptbahnhof: Die Kantonspolizei Zürich bestätigt, dass der mutmassliche Täter Wohnsitz im Kanton Zürich hat und über eine Niederlassungsbewilligung verfügt. Wir stehen im Austausch mit Bund und den deutschen Behörden. Weitere Infos folgen. — Kantonspolizei Zürich (@KapoZuerich) July 30, 2019

Was ist über das Motiv des Täters bekannt?

Nichts. Es gibt nach Angaben der Frankfurter Staatsanwaltschaft „keine Anhaltspunkte“ dafür, dass er unter Drogeneinfluss stand. Einen Alkoholtest ergab als Ergebnis Null Promille. Angaben zu seiner Person machte der Mann freiwillig. Kein Wort war ihm jedoch über das Tatmotiv zu entlocken.

Es bleibt das große Rätsel. „Die Tat spricht dafür, dass man an eine psychische Erkrankung denkt“, erklärte die Oberstaatsanwältin Nadja Niesen.

Polizisten und Feuerwehrleute spannen im Hauptbahnhof eine weiße Plane als Sichtschutz vor den ICE, der den achtjährigen Jungen überrollt hat. Foto: Andreas Arnold / dpa

Der Mann wird nun untersucht, letztlich geht es um die Frage, ob er überhaupt schuldfähig ist. Im Laufe des Tages wird er dem Haftrichter vorgeführt. Dem Mann aus Eritrea wird Mord vorgeworfen. Ihm droht eine lebenslange Freiheitsstrafe.

Wer sind die Opfer?

Es gibt drei Opfer, zwei Frauen und ein Kind. Das Kind war acht Jahre alt und chancenlos, als der Mann aus Eritrea den Jungen auf das Gleis schubste. Der Junge wurde von einem ICE überrollt und starb am Unglücksort. Seine Mutter konnte sich auf einen Fußweg zwischen zwei Gleisen rollen. Sie überlebte und steht unter Schock.

Mutter und Kind kommen aus dem Hochtaunus-Kreis. Mehr wollten die Ermittler zunächst nicht über die Opfer sagen. Das dritte Opfer, eine 78 Jahre alte Frau, konnte sich wehren – sie erlitt nur leichte Verletzungen an der Schulter. Auch sie steht unter Schock.

Auf dieser Google-Karte sehen Sie, wo der Bahnhof in Frankfurt liegt.

Die Tat wurde von mehreren Menschen beobachtet und auch auf Video festgehalten. Ein Polizeibeamter, der privat zufällig vor Ort war, nahm die Verfolgung des Täters auf und ihn in der Nähe des Hauptbahnhofes fest.

Gibt es Zusammenhänge zu anderen Taten?

Bislang gibt es „keinerlei Anhaltspunkte“ für Verbindungen zur Tragödie in Wächtersbach. Dort war in der vergangenen Woche ein Landsmann des Täters, ebenfalls ein Mann aus Eritrea, angeschossen worden.

Just die Häufung von Straftaten in den letzten Wochen hat in Berlin Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) veranlasst, seinen Urlaub zu unterbrechen und sich mit den Chefs der Sicherheitsbehörden zu beraten.

Kind in Frankfurt vor ICE gestoßen

Zuletzt hatte es auch Drohungen gegen Vertreter der Linkspartei gehen, Bombendrohungen gegen Moscheen sowie eben den rassistisch motivierten Angriff auf einen Eritreer im hessischen Wächtersbach. Die Ergebnisse will Seehofer auf einer Pressekonferenz um 15.00 Uhr vorstellen.

Wie laufen die Ermittlungen?

Sie stehen erst am Anfang. Erst mal werden alle Beweise ausgewertet, Zeugen vernommen und Informationen aus der Schweiz geholt. Der Fall ist eindeutig – bis auf das Motiv.