Gründer der „Village People“ – Henri Belolo (82) gestorben

Die Songs der Village People kennt jeder. „YMCA“ oder „In the Navy“ sind fester Bestandteil aller 70er-Jahre-Partys. Der Mitgründer Gruppe ist weniger bekannt. Nun ist der Franzose Henri Belolo im Alter von 82 Jahren gestorben.

Das bestätigte sein Sohn der französischen Musikrechte-Gesellschaft Sacem.

„YMCA“ von den Village People wurde zur LGBT-Hymne

Belolo wurde in Casablanca in Marokko geboren und hatte die sechsköpfigen „Village People“ in New York zusammen mit seinem Kollegen Jacques Morali mitgegründet. Morali starb bereits Anfang der 90er-Jahre mit nur 44 Jahren an Aids.

🕯 Tristesse d’apprendre le décès d’ #HenriBelolo, membre Sacem depuis 1975 en qualité d’auteur-compositeur. Il a contribué à l’essor de la dance, la disco & la house en France en écrivant pour Gala et Eiffel 65 & Village People.

Archives #MuséeSacem : https://t.co/DkYwL55Ls4 pic.twitter.com/gzzznTfvFO — Sacem (@sacem) August 5, 2019

Das Lied „YMCA“ wurde der größte Hit der Band – und zur Hymne der LGBT-Bewegung.

Die Village People gibt es immer noch, auch wenn die Mitglieder immer wieder wechseln. In diesem Jahr brachte die Band ein Weihnachtsalbum heraus. (sdo)

