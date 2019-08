Unbekannte schießen in Bremen auf Wohnung eines älteren Ehepaares

Unbekannte haben mitten in der Nacht ein Fenster einer Wohnung in Bremen beschossen, in der ein Ehepaar schlief. Die 81 Jahre alten Eheleute wurden nicht verletzt, die Täter flüchteten. Nach Polizeiangaben vom Mittwoch wird wegen Mordversuchs ermittelt.

Projektile durchschlugen Rollladen und Fenster

Die Senioren hatten in der Erdgeschosswohnung geschlafen und waren von den Schüssen geweckt worden. Die Ermittler fanden mehrere Projektile, die am frühen Mittwochmorgen den Rollladen und das Fenster durchschlagen hatten. Das Tatmotiv war zunächst unbekannt. dpa