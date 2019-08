Mallorca: Umstrittene Stierkämpfe kehren am Freitag zurück

Raab wird 50 – Seine Karriere in Bildern

23 Jahre ist es her, dass Stefan Raab als Moderator beim Musiksender VIVA startete. Von Dezember 1993 bis Dezember 1998 blieb er dort und moderierte die Sendungen „Vivasion“ und „Ma’ kuck’n“. In einem Spiegel-TV-Interview sagte er 1998: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mit 50 noch Fernsehen mache. Eigentlich kann ich mir nicht vorstellen, dass ich mit 40 noch Fernsehen machen will.“ Am 17. Juni 2015 – da war er 48 Jahre alt – gab Raab das Ende seiner Fernsehkarriere für Ende 2015 bekannt.

Foto: imago stock&people